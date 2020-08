NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Es gebe wieder wachsende Risiken für die Flughafenbetreiber, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nach der Sommersaison stellte sich eine schwierigere Situation ein. Fraport bleibe der am stärksten gefährdete Wert./mf/gl