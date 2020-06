HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Freenet von 27,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Erholung der Aktie sei überfällig, die Schwäche nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass die Aktie im Einklang mit dem Gesamtmarkt im März wegen Covid-19 auf steile Talfahrt gegangen war. Seither allerdings habe sie sich kaum erholt. Sein Kursziel senkte er wegen geringerer Umsätze in digitalen Lifestyle-Produkten und in Filialen. Auch einen leichten Anstieg der Zinskosten für die Schulden habe er einbezogen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 08:12 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2020 / 08:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.