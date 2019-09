NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Freenet nach der Übernahme von UPC durch Sunrise Communications von 23,40 auf 23,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den an Sunrise beteiligten deutschen Telekomanbieter sei die Übernahme ein Nebenschauplatz, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte sich Freenet an einer Kapitalerhöhung von Sunrise nicht beteiligen, dürfte der Deal nur geringe Auswirkungen auf Freenet haben. Der hohe Abschlag, mit dem die Freenet-Aktie gehandelt werde, reflektiere die zu schlechte Stimmung am Markt für das Kerngeschäft Mobilfunk./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 15:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.