NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,70 Euro belassen. Der Telekom- und Internetdienstleister habe mit dem Umsatz die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer ersten Einschätzung am Mittwochabend. Gleiches gelte für das operative Ergebnis (Ebitda). Die Zahl der Abonnenten im Mobilfunkgeschäft habe sich gut erholt vom Rücksetzer im ersten Halbjahr./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 13:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 13:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.