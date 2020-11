NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Der Telekomanbieter habe in einer Finanzierungsrunde deutlich mehr Mittel eingesammelt als er in diesem Jahr zurückzahlen muss, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Konditionen der neu begebenen Anleihen seien günstig./bek/mis