NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Freenet anlässlich des Kapitalmarkttages des Mobilfunkers auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Freenet habe ambitionierte mittelfristige Geschäftsziele formuliert, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/stk