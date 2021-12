NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Freenet nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 24,50 auf 26,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ambitionierte Mittelfristziele des Telekom-Anbieters ließen Luft nach oben für die Konsensschätzungen, auch wenn er diese eher mit etwas Vorsicht betrachte, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/mis