NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,80 Euro belassen. Erneut habe der Telekomdienstleister mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen überboten, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Hierzu beigetragen hätten die Effizienz bei den Kosten und eine niedrigere Verschuldung./bek/he