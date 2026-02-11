freenet Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei nun optimistischer hinsichtlich der verbesserten Preisentwicklung im Mobilfunkbereich in Deutschland und des Beitrags der kürzlich übernommenen Unternehmen mobilezone und waipu (IPTV) zum Konzerngewinn in den nächsten 12 Monaten, begründete Shekhan Ali am Donnerstag sein neues Kursziel./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,90 €
|Abst. Kursziel*:
9,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,70%
|
Analyst Name:
Shekhan Ali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|14:51
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
