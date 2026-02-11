Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

freenet Buy

14:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei nun optimistischer hinsichtlich der verbesserten Preisentwicklung im Mobilfunkbereich in Deutschland und des Beitrags der kürzlich übernommenen Unternehmen mobilezone und waipu (IPTV) zum Konzerngewinn in den nächsten 12 Monaten, begründete Shekhan Ali am Donnerstag sein neues Kursziel./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images