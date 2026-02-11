DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,5000 -2,5%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
ODER

Neu auf finanzen.net?

33,12 EUR +0,46 EUR +1,41 %
STU
Marktkap. 3,81 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

freenet Buy

14:51 Uhr
freenet Buy
freenet AG
33,12 EUR 0,46 EUR 1,41%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei nun optimistischer hinsichtlich der verbesserten Preisentwicklung im Mobilfunkbereich in Deutschland und des Beitrags der kürzlich übernommenen Unternehmen mobilezone und waipu (IPTV) zum Konzerngewinn in den nächsten 12 Monaten, begründete Shekhan Ali am Donnerstag sein neues Kursziel./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,90 €		 Abst. Kursziel*:
9,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,70%
Analyst Name:
Shekhan Ali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

14:51 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
05.01.26 freenet Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus
finanzen.net freenet Aktie News: freenet steigt am Vormittag
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt schlussendlich nach
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Nachmittag gesucht
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX präsentiert sich leichter
finanzen.net MDAX aktuell: Das macht der MDAX mittags
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
