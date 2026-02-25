freenet Aktie
Marktkap. 3,65 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Diese wertete Shekhan Ali in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag als schwach. Zudem liege die Prognose des Mobilfunkanbieters für den in diesem Jahr erwarteten Free Cashflow um sieben Prozent unter dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,98 €
|Abst. Kursziel*:
33,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,48%
|
Analyst Name:
Shekhan Ali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|09:21
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|freenet Sell
|UBS AG
|19.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|freenet Sell
|UBS AG
|19.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08:11
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|freenet Sell
|UBS AG
|19.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital