freenet Aktie

27,38 EUR -2,32 EUR -7,81 %
STU
Marktkap. 3,65 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

freenet Buy

09:21 Uhr
freenet Buy
freenet AG
27,38 EUR -2,32 EUR -7,81%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Diese wertete Shekhan Ali in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag als schwach. Zudem liege die Prognose des Mobilfunkanbieters für den in diesem Jahr erwarteten Free Cashflow um sieben Prozent unter dem Konsens./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,98 €		 Abst. Kursziel*:
33,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,48%
Analyst Name:
Shekhan Ali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

09:21 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:01 freenet Sell UBS AG
19.02.26 freenet Sell UBS AG
12.02.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
