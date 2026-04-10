Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

freenet Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 36,00 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Shekhan Ali passte seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter an die schwachen Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. Die jüngste Kurskorrektur biete aber eine gute Einstiegschance, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 16:04 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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