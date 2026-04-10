freenet Aktie
Marktkap. 3,23 Mrd. EURKGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 36,00 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Shekhan Ali passte seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter an die schwachen Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. Die jüngste Kurskorrektur biete aber eine gute Einstiegschance, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 16:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
31,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,60 €
|Abst. Kursziel*:
15,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name:
Shekhan Ali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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