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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

freenet Buy

08:01 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 36,00 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Shekhan Ali passte seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter an die schwachen Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. Die jüngste Kurskorrektur biete aber eine gute Einstiegschance, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 16:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
31,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,60 €		 Abst. Kursziel*:
15,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
Analyst Name:
Shekhan Ali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

08:01 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 freenet Halten DZ BANK
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