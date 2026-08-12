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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

freenet Buy

10:11 Uhr
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
23,50 EUR -0,14 EUR -0,59%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,80 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomanbieters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen aber bestätigt. Der bereinigte Free Cashflow liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, Freenet habe von geringeren Steuerzahlungen als erwartet profitiert./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
31,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,62 €		 Abst. Kursziel*:
34,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,32%
Analyst Name:
Shekhan Ali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

10:11 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 freenet Neutral UBS AG
01.07.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 freenet Neutral UBS AG
23.06.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
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