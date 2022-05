Aktie in diesem Artikel freenet AG 22,32 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie sei 2021 unter den stärksten europäischen Telekomtiteln gewesen und auch gut ins laufende Jahr gestartet, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der zehnprozentige Kursrutsch nach der jüngsten Dividendenausschüttung sei kein Grund zur Sorge, sondern biete eine günstige Einstiegsgelegenheit, da Freenet den eigenen Zielen schon ein paar Monate voraus sei./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 05:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.