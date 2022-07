HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. In der deutschen Mobilfunkbranche seien die Wettbewerbsbedingungen schwieriger geworden, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In den kommenden beiden Jahren könnte sich das Wachstum in Richtung der Nullinie abschwächen. Freenet gehöre wegen seiner Flexibilität in diesem Umfeld aber zu den Gewinnern./mf/bek