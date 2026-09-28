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Barclays Capital

freenet Equal Weight

13:56 Uhr
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Bewertungsmodelle in der europäischen Telekom-Branche am Montag an aktuelle Markttrends an./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Equal Weight

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
23,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,74%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
23,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,53%
Analyst Name:
Maurice Patrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

13:56 freenet Equal Weight Barclays Capital
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