Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 15,90 auf 16,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee arbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie in sein Bewertungsmodell für den Mobilfunkbetreiber nun das angekündigte Aktienrückkaufprogramm ein. Dadurch stiegen seine Ergebnisschätzungen bis 2022 und damit auch das Kursziel. Sein Votum beeinflusse dies nicht. Den angekündigten Verkauf des Sunrise-Communications-Anteils habe er allerdings bislang nicht berücksichtigt./ck/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 11:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.