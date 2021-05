NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet nach Quartalszahlen von 16 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Prognosen für den Mobilfunkanbieter an dessen jüngste Geschäftsentwicklung an. Seine gestiegenen Gewinnschätzungen (Ebitda) reflektierten in erster Linie das Erreichen der Profitabilität im kleinen, aber schnell wachsenden IPTV-Geschäft, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl