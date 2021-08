Aktie in diesem Artikel freenet AG 20,07 EUR

freenet AG 20,07 EUR -3,04%

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal und Prognoseanhebungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Rückkehr zum Umsatzwachstum im Geschäft mit Mobilfunkdienstleistungen dürfte die Anleger ebenso beruhigen wie die angehobenen Ziele für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Barmittelzufluss (Free Cashflow) im Gesamtjahr, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen dürften etwas steigen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 07:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.