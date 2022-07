NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Investorenfeedback auf seine jüngste Doppel-Hochstufung des Dialysekonzerns. Ein Kernthema in den Gesprächen sei die Patientensterblichkeit im Zuge der Corona-Pandemie gewesen. Die Verbreitung neuer Virusvarianten verfolge er derzeit kritisch./tih/gl