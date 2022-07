NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC vor den am 2. August erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Er rechne mit einer fortgesetzten Verringerung der Übersterblichkeit im zweiten Quartal und auch mit Rückenwind durch die Stärke des US-Dollar, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich der Markt wohl vor allem auf steigende Arbeitskosten, Personalknappheit und mögliche Auswirkungen auf die Aufnahme neuer Dialysepatienten konzentrieren./ck/jha/