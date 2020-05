HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 88,25 Euro belassen. Der Dialyseanbieter habe wesentliche Anstrengungen zum Schutz seiner Patienten vor dem Corona-Virus unternommen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei daher der Ansicht, dass eine stabile Brücke ins Jahr 2021 bestehe, wenn Gesetzesänderungen in den USA dem Heimdialyse-Markt Unterstützung geben könnten./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.