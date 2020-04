NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat FMC auf die "Conviction Buy List" gesetzt und die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Das Kursziel wurde zugleich von 80 auf 84 Euro angehoben. Sie sehe für die Aktie des Dialysespezialisten eines der größten Aufwärtspotenziale aller von ihr beurteilten Titel, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Medizintechnik-Unternehmen. FMC, die Aktie der Mutter Fresenius sowie Gerresheimer seien kurz- und mittelfristig weitgehend verschont von möglichen negativen Einflüssen der Covid-19-Krise./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 06:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.