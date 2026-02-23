DAX 24.889 -0,4%ESt50 6.087 -0,5%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1600 -3,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.758 -1,8%Euro 1,1786 +0,0%Öl 71,68 +0,3%Gold 5.177 -1,0%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

38,99 EUR -2,57 EUR -6,18 %
STU
Marktkap. 12 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

09:16 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St.
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,99 EUR -2,57 EUR -6,18%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stärker gewesen als gedacht, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Den operativen Ergebnisausblick für 2026 sieht er etwa auf Höhe der Erwartungen. Die US-Behandlungszahlen dürften stagnieren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
38,25 €		 Abst. Kursziel*:
24,18%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
38,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,83%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

