Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 11,06 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Einführung des Hämodialysegeräts 5008X dürfte nahtlos vonstattengehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochnachmittag nach einer Konferenz mit Investor Relations./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
46,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
39,06 €
|Abst. Kursziel*:
19,05%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
39,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,11%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|10.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
