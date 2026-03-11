DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,0605 -2,8%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.256 -1,0%Euro 1,1544 -0,1%Öl 96,53 +3,1%Gold 5.169 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Porsche vz. PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Top News
Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten Webinar mit Michael Hinterleitner: Algo-Mix als heiliger Gral - Mehrere Strategien statt einer perfekten
Ölpreise ziehen kräftig an - Brent kratzt wieder an der 100-Dollar-Marke - Auch Gaspreis mit Höhenflug Ölpreise ziehen kräftig an - Brent kratzt wieder an der 100-Dollar-Marke - Auch Gaspreis mit Höhenflug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
39,04 EUR -0,10 EUR -0,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,06 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

08:21 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39,04 EUR -0,10 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Einführung des Hämodialysegeräts 5008X dürfte nahtlos vonstattengehen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochnachmittag nach einer Konferenz mit Investor Relations./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
39,06 €		 Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
39,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,11%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

10.03.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
02.03.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochmittag mit Verlusten
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt zum Start ab
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Vormittag gestärkt
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagnachmittag im Minusbereich
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag fester
EQS Group EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) Looks Ripe for Bottom Fishing
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Growth Stock
Zacks Can FMC Technologies (FTI) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
Zacks Why Is FMC (FMC) Up 4.5% Since Last Earnings Report?
MotleyFool 2 Words That Should Make Investors Think Twice About FMC Stock
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen