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Marktkap. 11,05 Mrd. EUR

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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

08:01 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ungünstiges Wetter habe das erste Quartal des Dialysekonzerns wohl belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Nachlassende Grippe-Trends begünstigten erst das zweite Jahresviertel./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
39,12 €		 Abst. Kursziel*:
18,87%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
39,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,50%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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