Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ungünstiges Wetter habe das erste Quartal des Dialysekonzerns wohl belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Nachlassende Grippe-Trends begünstigten erst das zweite Jahresviertel./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care