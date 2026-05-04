Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Marktkap. 10,78 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

12:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Umsatzerwartungen leicht übertroffen, während das operative Ergebnis im Rahmen gelegen habe, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich hob der Analyst aber auch das schwache Abschneiden bei den wichtigen Behandlungszahlen in den USA hervor. Hier habe sich der Trend im Vergleich zum Schlussquartal 2025 deutlicher abgeschwächt als er erwartet habe./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
37,59 €		 Abst. Kursziel*:
23,70%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
36,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,88%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

