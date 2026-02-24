DAX 25.073 +0,4%ESt50 6.157 +0,7%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,4445 +3,2%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.432 +1,9%Euro 1,1778 +0,0%Öl 71,23 +0,0%Gold 5.163 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen schließen höher -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste
AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
38,14 EUR -0,18 EUR -0,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 12 Mrd. EUR

KGV 12,14
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

Deutsche Bank AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

11:56 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,14 EUR -0,18 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Starke Quartalsergebnisse würden etwas überschattet von dem zögerlichen ersten Ausblick auf 2026, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,33 €		 Abst. Kursziel*:
14,79%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
38,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,36%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

11:56 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
24.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Blick Hold von Deutsche Bank AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Hold von Deutsche Bank AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Vormittag an Fahrt
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagnachmittag im Tiefenrausch
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX nachmittags steigen
finanzen.net FMC-Aktie knickt ein: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Momentum Stock
Benzinga Fresenius Medical Care: Q4 Earnings Insights
Zacks Cardinal Health and FMC Corporation have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Zacks Bear of the Day: FMC Corp. (FMC)
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool Is FMC Stock a Buy Now or a Falling Knife?​
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why FMC Technologies (FTI) is a Great Choice
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen