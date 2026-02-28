DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5595 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
Meistgesucht
Top News
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

39,56 EUR +0,19 EUR +0,48 %
STU
Marktkap. 11,02 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
NEU
WKN 578580

Symbol FMCQF

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

11:06 Uhr

11:06 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39,56 EUR 0,19 EUR 0,48%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde für den Dialysespezialisten ein Übergangsjahr ohne Wachstum bei sinkenden Gewinnen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
39,13 €		 Abst. Kursziel*:
7,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
39,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,17%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

11:06 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
09:46 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Underperform-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Underperform-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel im Minus
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX notiert zum Start im Minus
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Was Analysten von Fresenius Medical Care (FMC) St erwarten
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St stabilisiert sich am Mittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St macht am Freitagvormittag Boden gut
Zacks Is FMC Technologies (FTI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Momentum Stock
Benzinga Fresenius Medical Care: Q4 Earnings Insights
Zacks Cardinal Health and FMC Corporation have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Zacks Bear of the Day: FMC Corp. (FMC)
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool Is FMC Stock a Buy Now or a Falling Knife?​
