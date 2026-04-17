Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Marktkap. 11,05 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

10:56 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern dürfte dank temporärer Faktoren solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet mit einem organischen Wachstum von 3 Prozent und einer währungsbereinigten Steigerung des operativen Ergebnisses (adjusted Ebit) um 7 Prozent./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,78 €		 Abst. Kursziel*:
8,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
38,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,83%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

10:56 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
13.03.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen DZ BANK
12.03.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
10.03.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
mehr Analysen

