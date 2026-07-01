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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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42,70 EUR +0,68 EUR +1,62 %
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Marktkap. 10,36 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
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WKN 578580

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Symbol FMCQF

Deutsche Bank AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

11:36 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,70 EUR 0,68 EUR 1,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einem Ausblick am Dienstag mit einem Umsatzwachstum des Dialysespezialisten aus eigener Kraft von drei Prozent. Auf vergleichbarer Basis dürfte es jedoch weiterhin eine Schrumpfung gegeben haben./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
42,51 €		 Abst. Kursziel*:
-5,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
42,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,32%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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