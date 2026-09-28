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Symbol FMCQF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

08:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 60 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Dialysekonzern müsse den Absatzmotor neu starten, schrieb Harry Gillis am Montag. Die Impulse aus eigener Kraft liefen jedenfalls aus. Die Papiere hält Gillis für fair bewertet. Hinzu komme der belastende Überhang aus der Beteiligung durch Fresenius, die weiter abgebaut werden dürfte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
40,41 €		 Abst. Kursziel*:
3,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,95%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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