Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,59 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 60 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Dialysekonzern müsse den Absatzmotor neu starten, schrieb Harry Gillis am Montag. Die Impulse aus eigener Kraft liefen jedenfalls aus. Die Papiere hält Gillis für fair bewertet. Hinzu komme der belastende Überhang aus der Beteiligung durch Fresenius, die weiter abgebaut werden dürfte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
40,41 €
|Abst. Kursziel*:
3,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,95%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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