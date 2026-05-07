Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Marktkap. 9,68 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius Medical Care (FMC) von 56 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Bei dem Dialysekonzern bleibe die US-Markteinfu?hrung des 5008X-Systems zur Hochvolumen-Hämodialyse im Mittelpunkt der Anlagestory, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erste operative Erfahrungen seien sehr positiv. Die US-Behandlungszahlen stünden kurz vor einer Trendwende. Dennoch senkte der Experte seine Gewinnschätzungen etwas./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
37,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
37,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

11:21 Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen DZ BANK
07.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
06.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
mehr Analysen

