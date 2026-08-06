Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,99 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC nach Quartalszahlen von 52 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Dialyse-Anbieters habe über den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den strukturellen Werttreiber sieht der Experte unverändert in der Einführung des modernen Dialysegeräts 5008X./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
42,19 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
41,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG