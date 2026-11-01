Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
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Marktkap. 10,96 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Sven Kürten senkte am Montag angesichts des Ausgangs der US-Zwischenwahlen den Risikoabschlag wegen des Positionspapiers der US-Regierung zu Nierenerkrankungen von 15 auf 10 Prozent. Deshalb steige der faire Wert. Das dritte Quartal sei etwas besser als erwartet gewesen. Seine Schätzungen fu?r 2027 seien aber spu?rbar gesunken, so Kürten. Hauptkaufargumente blieben das operative Verbesserungspotenzial und die weiterhin gu?nstige Bewertung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
41,27 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
41,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
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|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Barclays Capital
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|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
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|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|08:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Barclays Capital
|08:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|14:11
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|08:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research