NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des ersten Quartals hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Richard Felton am Dienstag nach dem Bericht. Er rechnet nicht mit einer größeren Veränderung der Markterwartungen, zumal auch die Jahresziele des Dialysekonzerns Bestand hätten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,59 €
|Abst. Kursziel*:
9,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
37,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,69%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
