Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
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Marktkap. 10,78 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle gründet seine negative Einschätzung für den Dialyseanbieter auf sinkende Ergebnisse im kommenden Jahr, eine langsamere Erholung in den USA als erwartet und begrenzte bilanzielle Spielräume. Mit seiner Annahme für das operative Ergebnis 2027 liege er um 14 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb der Experete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 18:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
39,46 €
|Abst. Kursziel*:
-16,37%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
39,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,54%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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