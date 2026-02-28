Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 11,02 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 36 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest kappte am Sonntag im Nachgang der jüngsten Jahresbilanz seine Umsatzschätzungen für den Dialysekonzern bis 2029. Er begründete dies unter anderem mit einem geringeren Geschäftsvolumen in den USA. Wegen der wirtschaftlichen Herausforderungen des Unternehmens erhöhte er auch den Abschlag in seinem Bewertungsmodell./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 14:53 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
39,13 €
|Abst. Kursziel*:
-18,22%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
39,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,44%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|11:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.