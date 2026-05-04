NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. James Vane-Tempest schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, die Umsatzentwicklung des Dialysekonzerns entspreche in etwa den Erwartungen. Der Fokus liege aber wohl auf dem US-Geschäft wegen einer dort gesunkenen Behandlungszahl./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
37,59 €
|Abst. Kursziel*:
-14,87%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
37,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,61%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
