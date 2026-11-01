Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
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Marktkap. 10,96 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 44,50 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Hassan Al-Wakeel sorgt sich zunehmend um die Gewinnaussichten des Dialysekonzerns, wie er am Sonntag schrieb. Er konstatiert Druck auf die Erstattungen, das Wachstum der Behandlungszahlen und seitens der Kosten. Für die mittelfristigen Ziele ist er enorm skeptisch. Beim operativen Ergebnis befürchtet er zwischen 2025 und 2028 im Schnitt einen Rückgang um 3 Prozent per annum, anstelle der avisierten Steigerung um 3 bis 7 Prozent. Negativ hinzu komme der Anteilsabbau der Mutter Fresenius./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
41,62 €
|Abst. Kursziel*:
-15,91%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
41,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,19%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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