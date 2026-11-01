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Symbol FMCQF

AI Analyse

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

08:46 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 44,50 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Hassan Al-Wakeel sorgt sich zunehmend um die Gewinnaussichten des Dialysekonzerns, wie er am Sonntag schrieb. Er konstatiert Druck auf die Erstattungen, das Wachstum der Behandlungszahlen und seitens der Kosten. Für die mittelfristigen Ziele ist er enorm skeptisch. Beim operativen Ergebnis befürchtet er zwischen 2025 und 2028 im Schnitt einen Rückgang um 3 Prozent per annum, anstelle der avisierten Steigerung um 3 bis 7 Prozent. Negativ hinzu komme der Anteilsabbau der Mutter Fresenius./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
41,62 €		 Abst. Kursziel*:
-15,91%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
41,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,19%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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