Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

38,53 EUR +0,21 EUR +0,55 %
STU
Marktkap. 12 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

08:01 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,53 EUR 0,21 EUR 0,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialyseanbieters hätten zwar die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstagabend. Doch die Gründe dafür dürften die Anleger wenig begeistern, da sie nicht nachhaltig seien und künftig eher für Gegenwind sorgen dürften. Dazu lasteten mögliche Aktienverkäufe des Großaktionärs Fresenius auf der Stimmung. Die Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis dürften daher im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
38,47 €		 Abst. Kursziel*:
-2,78%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
38,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,93%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

08:01 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
24.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Höhere Dividende geplant FMC-Aktie knickt ein: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten FMC-Aktie knickt ein: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagnachmittag im Tiefenrausch
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX nachmittags steigen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: FMC sehr schwach nach Zahlen - Gewinnausblick überzeugt nicht
TraderFox Stocks in Action: SFC Energy, Elmos, Fresenius Medical Care, Gerresheimer und MTU Aero Engines.
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Momentum Stock
Benzinga Fresenius Medical Care: Q4 Earnings Insights
Zacks Cardinal Health and FMC Corporation have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Zacks Bear of the Day: FMC Corp. (FMC)
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool Is FMC Stock a Buy Now or a Falling Knife?​
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why FMC Technologies (FTI) is a Great Choice
