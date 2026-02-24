Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 12 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialyseanbieters hätten zwar die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstagabend. Doch die Gründe dafür dürften die Anleger wenig begeistern, da sie nicht nachhaltig seien und künftig eher für Gegenwind sorgen dürften. Dazu lasteten mögliche Aktienverkäufe des Großaktionärs Fresenius auf der Stimmung. Die Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis dürften daher im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
38,47 €
|Abst. Kursziel*:
-2,78%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
38,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,93%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG