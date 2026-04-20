JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen sollten ein ordentliches erstes Quartal belegen, schrieb David Adlington nach Gesprächen mit dem Dialysespezialisten am Dienstagabend in seinem Ausblick. Er sieht seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) 4 Prozent über dem Konsens. Wachstum erwartet er entgegen den Branchentrends vor allem im ersten Halbjahr - in der zweiten Hälfte werde es wohl schwieriger, worauf auch der Fokus der Anleger liegen dürfte. Dann dürften die Auswirkungen steigender Kosten auf die Margen in den Mittelpunkt rücken, falls der Nahost-Krieg weitergehe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care