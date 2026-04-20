Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 11,01 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen sollten ein ordentliches erstes Quartal belegen, schrieb David Adlington nach Gesprächen mit dem Dialysespezialisten am Dienstagabend in seinem Ausblick. Er sieht seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) 4 Prozent über dem Konsens. Wachstum erwartet er entgegen den Branchentrends vor allem im ersten Halbjahr - in der zweiten Hälfte werde es wohl schwieriger, worauf auch der Fokus der Anleger liegen dürfte. Dann dürften die Auswirkungen steigender Kosten auf die Margen in den Mittelpunkt rücken, falls der Nahost-Krieg weitergehe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
39,70 €
|Abst. Kursziel*:
-5,79%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
39,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,57%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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