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Marktkap. 10,78 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
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WKN 578580

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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

08:01 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,54 EUR 0,01 EUR 0,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für den Dialysekonzern am Freitag mit dem Konsens ab. Die Markterwartungen für das erste Quartal erschienen in Ordnung, so der Experte mit Blick auf den Bericht am 5. Mai./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 17:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
38,58 €		 Abst. Kursziel*:
-3,06%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
38,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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