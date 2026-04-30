Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,78 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für den Dialysekonzern am Freitag mit dem Konsens ab. Die Markterwartungen für das erste Quartal erschienen in Ordnung, so der Experte mit Blick auf den Bericht am 5. Mai./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 17:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
38,58 €
|Abst. Kursziel*:
-3,06%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
38,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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