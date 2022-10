NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest erwartet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 1. November, dass sich die jüngsten Trends fortgesetzt haben und sich das organische Wachstum kaum gebessert hat. Hinsichtlich der Sterblichkeit der Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gebe es für den Dialysekonzern gerade vor dem Winter hohe Unsicherheit./ag/mis