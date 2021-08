HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Pandemie des Coronavirus und Wechselkurseffekte hätten auch im zweiten Quartal belastet, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Übersterblichkeit von Dialysepatienten soll im zweiten Quartal den Höhepunkt erreicht haben, damit ru?ckten wieder die mittel- bis langfristigen Wachstumschancen in den Fokus der Anleger./bek/ag