NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für FMC nach Quartalszahlen der Dialysekonzerne Fresenius Medical Care (FMC) und DaVita von 69,50 auf 73,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Beide Unternehmen hätten solide abgeschnitten, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Covid-19-bedingt habe sich aber das Behandlungswachstum jeweils abgeschwächt. Diese Entwicklung dürfte auch in den kommenden Quartalen erst einmal anhalten./la/ajx