NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für FMC von 73 auf 61 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analystin Lisa Bedell Clive widmete sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie der seit zwei Jahren zu beobachtenden dramatischen Kursdivergenz zwischen der seither knapp im Minus liegenden FMC-Aktie und mehr als verdoppelten DaVita. Auch operativ mache der Dialyse-Wettbewerber den Bad Homburgern etwas vor. Sie kann sich mit FMC-Papieren zwar inzwischen etwas anfreunden, geht aber noch nicht ins Bullenlager./tih/ag