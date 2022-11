ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 38 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Graham Doyle passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem dritten Quartal deutlich nach unten an. Die Aktien erschienen zwar günstig, es sei aber noch nicht richtige Zeitpunkt zum Einstieg./ag/tih