NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 84,20 auf 94,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine intensive Betrachtung des Konzerns habe seine Einstufung bestätigt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Produktgeschäft komme bei der Einschätzung oft zu kurz und verdiene verstärkte Beachtung. Die vertikale Integration bringe Vorteile im Wettbewerb für den Dialysespezialisten./mf/mis