NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94,80 Euro belassen. Der Umsatz des Dialyse-Spezialisten dürfte solide ausfallen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig rechnet der Experte mit einer deutlich höheren Profitabilität. Die Jahresziele dürften die Bad Homburger bekräftigen./bek/he