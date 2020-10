NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94,80 Euro belassen. Die Veranstaltung habe das mittelfristige Wachstumsprofil des Dialyseanbieters aufgezeigt, welches in dem derzeitigen Bewertungsabschlag nicht eingearbeitet sei, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he